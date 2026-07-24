Video Clima disteso a Dimaro: Rrahmani e Rafa Marin "imbucati" nella foto dei vincitori

vedi letture

Siparietto divertente a fine allenamento pomeridiano del Napoli: i due centrali si sono uniti allo scatto della squadra vincitrice della partitella.

Il lavoro sul campo procede con intensità, ma nello spogliatoio del Napoli non manca il buonumore. Al termine dell'allenamento pomeridiano dell'ottavo giorno di ritiro, è andato in scena un simpatico siparietto che conferma il clima sereno all'interno del gruppo di Massimiliano Allegri.

Lo scherzo di Rafa Marin e Rrahmani dopo la partitella

Come da tradizione, la squadra vincitrice della partitella si è riunita per la classica foto di gruppo. A sorpresa, però, Amir Rrahmani e Rafa Marin, che facevano parte della formazione sconfitta, si sono intrufolati nello scatto tra le risate dei compagni, regalando un momento di leggerezza e confermando l'ottima atmosfera che si respira in questi giorni di ritiro a Dimaro.