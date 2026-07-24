Dimaro, doppio spavento per Giovane: il brasiliano si ferma due volte in allenamento
Attimi di apprensione durante la seduta pomeridiana dell'ottavo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida per Giovane, protagonista di due episodi che hanno richiesto l'intervento dello staff medico. Fortunatamente il brasiliano ha potuto riprendere regolarmente l'allenamento in entrambe le occasioni, senza conseguenze.
Scontro con Vergara e ghiaccio spray: nessun problema per il brasiliano
Nel corso di un'esercitazione di uno contro uno tra squadra gialla e azzurra, con due giocatori a difendere le mini porte e un altro a fare da sponda, Giovane è rimasto a terra per alcuni secondi dopo uno scontro di gioco con Antonio Vergara. Il brasiliano ha ricevuto le cure dello staff medico e l'applicazione del ghiaccio spray, prima di rialzarsi e riprendere immediatamente il lavoro con i compagni.
Pochi minuti più tardi, Giovane è stato nuovamente costretto a fermarsi durante una successiva partitella di esercitazione. Anche in questo caso si è trattato soltanto di un lieve problema: dopo una breve pausa e un nuovo intervento dello staff sanitario, l'attaccante ha ripreso regolarmente la seduta, rassicurando tutti sulle sue condizioni.
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