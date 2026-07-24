Video Folorunsho e Gilmour firmano autografi e scattano selfie coi tifosi a Dimaro

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Gilmour prosegue il programma di recupero concordato con lo staff medico e tecnico. Folorunsho si allena col resto dei compagni.

Sorrisi, selfie e tanti autografi al termine dell'allenamento mattutino del Napoli. I protagonisti della consueta sessione dedicata ai tifosi sono stati Billy Gilmour e Michael Folorunsho, che si sono fermati a lungo per accontentare i tanti sostenitori presenti sugli spalti del campo di Carciato.

Gilmour continua il lavoro personalizzato

Per il centrocampista scozzese è stato anche il terzo giorno consecutivo di lavoro personalizzato. Gilmour prosegue il programma di recupero concordato con lo staff medico e tecnico, alternando il lavoro individuale ai momenti di vicinanza con i tifosi, che anche oggi gli hanno riservato grande affetto durante la sessione di autografi.