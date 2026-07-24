Dimaro, c'è anche Cheddira! Il marocchino convocato e in gruppo dopo l'infortunio di Lucca
Walid Cheddira ha raggiunto il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida ed è subito sceso in campo con i compagni nella seduta pomeridiana dell'ottavo giorno di preparazione in Val di Sole. L'attaccante marocchino è stato convocato per sopperire all'assenza di Lorenzo Lucca, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato nella prima amichevole estiva contro l'Arezzo.
Cheddira a disposizione di Allegri per le prossime sedute
L'arrivo di Cheddira permette a Massimiliano Allegri di avere nuovamente un'alternativa nel reparto offensivo durante il ritiro. Il marocchino prenderà parte agli allenamenti della prima squadra nelle prossime due settimane, periodo in cui Lucca sarà indisponibile per recuperare dall'infortunio. Di seguito gli scatti realizzati dai nostri inviati presenti a Dimaro, che documentano il primo allenamento dell'attaccante con il gruppo azzurro.
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