ADL ieri a cena con le istituzioni del Trentino: ancora in ballo il rinnovo per il ritiro

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato le istituzioni locali: proseguono i dialoghi per estendere l'accordo con la Val di Sole.

Il futuro del ritiro estivo del Napoli a Dimaro Folgarida è ancora oggetto di confronto. Come riferisce il Corriere dello Sport, nella serata di ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha partecipato alla tradizionale cena con i rappresentanti delle istituzioni locali allo Sporthotel Rosatti, occasione utile anche per fare il punto sul rinnovo dell'intesa tra il club e la Val di Sole.

Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Trentino

Secondo il Corriere dello Sport, il contratto che lega il Napoli a Dimaro scadrà al termine dell'attuale ritiro e le parti stanno lavorando per trovare un nuovo accordo. Nei giorni scorsi era emersa l'ipotesi di un rinnovo biennale, mentre il quotidiano conferma che la trattativa è tuttora in corso tra il club azzurro e le istituzioni locali.