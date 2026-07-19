Foto Rafa Marin, sospiro di sollievo: è regolarmente in gruppo, le sue condizioni

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Giorno 3 a Dimaro Folgarida, sessione di allenamento mattutina iniziata da poco per il Napoli di Massimiliano Allegri. La diretta dell'allenamento è disponibile qui. Rafa Marin è regolarmente in gruppo dopo lo spavento di ieri per la botta alla caviglia che gli ha fatto terminare l'allenamento pomeridiano anzitempo.