Accostato al Napoli, Kvernadze seguito da una big italiana: il prezzo per l'addio

Kvernadze piace alla Roma e a Gasperini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’esterno georgiano del Frosinone è finito nel mirino del tecnico giallorosso. Il club ciociaro, che lo valuta 25 milioni di euro, si ritrova così con un giocatore sempre più corteggiato, nonostante l’avvio di stagione da neopromossa in Serie A. Un interesse che si aggiunge a quello già accostato al Napoli, dove il profilo del georgiano era stato associato alle caratteristiche richieste da Allegri.

Prezzo fissato a 25 milioni, ma il Frosinone non vende a gennaio

La cifra indicata dalla Gazzetta, 25 milioni, rappresenta il punto di partenza di una possibile trattativa. Sui tempi, però, la linea del Frosinone sembra chiara: come ha spiegato Stefano Martini, giornalista di Tuttofrosinone, a Radio Tutto Napoli, il club non si priverà dei suoi giocatori a gennaio, con l’obiettivo di centrare la prima storica salvezza in Serie A. Ogni discorso è dunque rimandato a giugno, quando Roma e Napoli, e forse altre società, potrebbero tornare alla carica. Resta da capire se il prezzo resterà questo o se, nel frattempo, la crescita del giocatore ne farà salire ulteriormente la valutazione.