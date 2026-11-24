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Inter, tegola per Chivu: lungo stop per Calhanoglu
TuttoNapoli.net
Tegola per l'Inter. Sarà lungo l'infortunio per il regista di Cristian Chivu. Gli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Per il centrocampista turco, fa sapere Sky Sport, è previsto uno stop di circa un mese a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra. Dovrebbe saltare almeno sette partite: l'obiettivo di Chivu è di riaverlo a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana, in programma il 22 dicembre contro la Lazio.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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