Ufficiale Inter, tegola per Chivu: lungo stop per Calhanoglu

Tegola per l'Inter. Sarà lungo l'infortunio per il regista di Cristian Chivu. Gli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Per il centrocampista turco, fa sapere Sky Sport, è previsto uno stop di circa un mese a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra. Dovrebbe saltare almeno sette partite: l'obiettivo di Chivu è di riaverlo a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana, in programma il 22 dicembre contro la Lazio.