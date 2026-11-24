Varela, statistica clamorosa: è già da record come Montella e Milito

Calciomercato Serie A, Gustavo Varela è l'attaccante prodigio del Monza nel mirino del Napoli

Gustavo Varela è l'attaccante prodigio del Monza nel mirino del Napoli già autore di 11 gol in 11 partite. Opta fornisce una statistica che accentua il suo valore e lo esalta: "Gustavo Varela è il terzo giocatore capace di raggiungere la doppia cifra di gol nelle prime 11 presenze in assoluto in Serie A negli ultimi 50 anni, dopo Vincenzo Montella nel 1997 e Diego Milito nel 2008. Scheggia".

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