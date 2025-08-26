Al Hilal-Comuzzo, la Fiorentina piomba su un difensore dell'Union Berlino: c'è l'offerta

vedi letture

La Fiorentina piomba su Diogo Leite, centrale portoghese di piede mancino di proprietà dell'Union Berlino. Secondo quanto raccolto da TMW, il club gigliato ha presentato un'offerta da otto milioni di euro per il centrale portoghese classe '99 attualmente legato alla società tedesca. La richiesta del club di Bundesliga è di dodici milioni di euro, ma la sensazione è che l'affare si possa chiudere a metà strada, a circa dieci milioni di euro. Non è escluso che l'ex calciatore del Porto possa prendere il posto di Pietro Comuzzo al centro della difesa gigliata. In queste ore infatti la Fiorentina e il centrale classe 2005 stanno valutando la proposta da 35 milioni di euro presentata dall'Al Hilal, club di Saudi Pro League allenato da Simone Inzaghi.

Le trattative per la società viola non si fermano qui. Sempre per la difesa si valuta il calciatore svedese Victor Lindelof, 31enne attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto col Manchester United. A centrocampo, invece, vanno avanti i contatti per l'acquisizione di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 ex Juventus attualmente di proprietà del Venezia.

C'è infine la questione terzino destro. Nonostante la permanenza sempre più probabile di Nicolò Fortini, prosegue in casa viola la ricerca di un vice Dodò con Tariq Lamptey (valutazione del Brighton dieci milioni di euro) e Hans Hateboer del Rennes come primi nomi che sta vagliando la dirigenza della Fiorentina per rinforzare quella zona di campo.