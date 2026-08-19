Barça-Lautaro, dall’Argentina confermano: “Ci proveranno con più di 100mln!”

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Il Barcellona prepara l'assalto a Lautaro Martinez: oltre 100 milioni se salta Julian Alvarez.

Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez e dall'Argentina arrivano nuove conferme sull'interesse per il capitano dell'Inter. Secondo quanto riferito da Cristian Camiño, giornalista di TNT Sports, il club catalano avrebbe individuato nell'attaccante nerazzurro la grande alternativa a Julian Alvarez, obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza blaugrana sarebbe pronta a cambiare definitivamente obiettivo qualora nei prossimi giorni non riuscisse a sbloccare l'operazione con l'Atletico Madrid.

Barça-Lautaro, pronta un'offerta monstre: oltre 100 milioni per strapparlo all'Inter

Le cifre ipotizzate rendono lo scenario particolarmente importante per il mercato dell'Inter. Stando alle informazioni provenienti dall'Argentina, infatti, il Barcellona sarebbe disposto a investire oltre 100 milioni di euro per Lautaro Martinez qualora sfumasse definitivamente Julian Alvarez. Una proposta di questa portata metterebbe inevitabilmente alla prova la posizione del club nerazzurro sul proprio capitano. Per il momento si tratta di uno scenario legato all'esito dell'assalto ad Alvarez, ma Lautaro sarebbe stato scelto dai catalani come il grande obiettivo alternativo per l'attacco.