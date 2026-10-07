Il Bologna attinge dal mercato degli svincolati: visite mediche per un ex Inter

Oggi Matteo Darmian dovrebbe concludere le visite mediche con il Bologna. Una piccola telenovela per il difensore, ex Inter, che una settimana fa aveva già iniziato i primi test medici per l'idoneità, salvo poi scendere in campo in amichevole contro l'Ascoli. Nelle idee dovrebbe firmare un contratto annuale qualora i test dovessero avere esito positivo.

Domani giorno chiave

L'ufficialità poi può essere comunicata nella giornata di domani, seppur non ci sia pienissima unità di intenti per le varie correnti del Bologna. Tanto più che c'è stata anche una pista Hysaj: albanese, cinque anni in meno di Darmian, alcuni uomini di mercato rossoblù sono andati a vederlo giocare nella pausa delle nazionali traendone buone sensazioni.

Il dado pare tratto

Nell'altro senso c'è una parte della dirigenza che spinge per Darmian, dopo le tante stagioni all'Inter, quasi sempre positive, al netto del lungo stop dell'ultima annata. È svincolato dallo scorso primo luglio, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Milan e nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Padova, Palermo, Torino, Manchester United, Parma e, appunto, Inter. Nel suo palmares figurano tra Scudetti, tre Coppa Italia, tre Supercoppa Italiana (tutte con il club milanese), una Europa League, una FA Cup e una Carabao Cup con lo United.