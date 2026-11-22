Ufficiale Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: sorpresa Bernardeschi, Piccoli in panchina

Bologna-Udinese, formazioni ufficiali: Palladino sceglie Odgaard e Bernardeschi, Zanetti si affida a Zaniolo in attacco.

La dodicesima giornata di Serie A prosegue con Bologna-Udinese, una delle due sfide in programma oggi alle ore 15.00. I rossoblù arrivano all'appuntamento in un ottimo momento di forma, determinati a proseguire il percorso positivo intrapreso dopo il cambio di allenatore e interrotto soltanto dalla sosta per le Nazionali. Situazione decisamente diversa per l'Udinese, ultima in classifica e alla ricerca di una svolta per risalire la graduatoria. Raffaele Palladino conferma il 3-4-3 e sceglie Jens Odgaard come riferimento centrale del tridente offensivo, affiancato da Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Parte invece dalla panchina Roberto Piccoli, mentre Federico Bernardeschi viene schierato sulla corsia sinistra a tutta fascia.

Bologna-Udinese, le scelte di Palladino e Zanetti: Odgaard contro Zaniolo

Paolo Zanetti risponde con il 3-4-2-1, affidando a Nicolò Zaniolo il ruolo di unica punta, con Jurgen Ekkelenkamp e Sandi Lovric alle sue spalle. Davanti a Okoye, il terzetto difensivo dell'Udinese sarà composto da Palma, Kabasele e Solet, mentre Abankwah, Piotrowski, Karlstrom e Kamara formeranno la linea di centrocampo. Nel Bologna, invece, Skorupski difenderà la porta alle spalle di Darmian, Casale e Theate, con Zortea e Bernardeschi sulle fasce e Ferguson e Pobega in mediana. Una sfida importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa intenzionati a confermare il proprio momento positivo e i friulani chiamati a conquistare punti preziosi per la classifica.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi.

A disposizione: Pessina, Giacomone, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Mbangula, Libra, Alhassane, De Silvestri, Badori, Vitik, Piccoli.

Allenatore: Raffaele Palladino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Zarraga, Bayo, Arizala, Vojvoda, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Zanoli, Jovanovic.

Allenatore: Paolo Zanetti