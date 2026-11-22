Juventus-Venezia, formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Kolo Muani, Woltemade fuori
Juventus e Venezia scendono in campo alle 12.30 all'Allianz Stadium alla ricerca di continuità di prestazioni e risultati. La squadra di Luciano Spalletti insegue punti per rientrare nella zona che vale un posto nelle prossime competizioni europee e una serie di risultati utili che finora non è mai riuscita a centrare. Di fronte ci sono i veneti di Davide Nicola, rivitalizzati dal nuovo tecnico e reduci dal successo contro l'Udinese prima della pausa per le Nazionali.
Spalletti conferma Kolo Muani con Zhegrova e Alajbegovic sulle corsie; in mezzo Koopmeiners e Douglas Luiz, McKennie a legare i reparti
In difesa, davanti a Vicario, Bremer e Kelly formano la coppia centrale, con Celik a destra e Cabal a sinistra.
Il tecnico bianconero schiera Kolo Muani come punta, con Zhegrova e Alajbegovic sugli esterni offensivi. A centrocampo Douglas Luiz è affiancato da Koopmeiners, mentre McKennie ha il compito di legare i reparti. In difesa, davanti a Vicario, ci sono Bremer e Kelly centrali, con Celik a destra e Cabal a sinistra. Woltemade non parte titolare.
Nicola risponde con il 3-5-2: Adams e Lauberbach in attacco, Hainaut e Haps sulle fasce
A centrocampo spazio a Kike Perez, Sohm e Busio; Halhal, Moreno e Juan Jesus proteggono la porta di Stankovic.
Nicola si affida al 3-5-2, con Adams e Lauberbach in attacco, Hainaut e Haps sulle corsie laterali e un centrocampo con Kike Perez, Sohm e Busio. In difesa Halhal, Moreno e Juan Jesus hanno il compito di proteggere la porta di Stankovic.
Le formazioni ufficiali
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Lauberbach.
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