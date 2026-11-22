Ufficiale Juventus-Venezia, formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Kolo Muani, Woltemade fuori

All'Allianz Stadium, alle 12.30, i bianconeri cercano continuità di risultati e il rientro nella zona Europa, i veneti arrivano rivitalizzati dai 3 punti.

Juventus e Venezia scendono in campo alle 12.30 all'Allianz Stadium alla ricerca di continuità di prestazioni e risultati. La squadra di Luciano Spalletti insegue punti per rientrare nella zona che vale un posto nelle prossime competizioni europee e una serie di risultati utili che finora non è mai riuscita a centrare. Di fronte ci sono i veneti di Davide Nicola, rivitalizzati dal nuovo tecnico e reduci dal successo contro l'Udinese prima della pausa per le Nazionali.

Spalletti conferma Kolo Muani con Zhegrova e Alajbegovic sulle corsie; in mezzo Koopmeiners e Douglas Luiz, McKennie a legare i reparti

In difesa, davanti a Vicario, Bremer e Kelly formano la coppia centrale, con Celik a destra e Cabal a sinistra.

Il tecnico bianconero schiera Kolo Muani come punta, con Zhegrova e Alajbegovic sugli esterni offensivi. A centrocampo Douglas Luiz è affiancato da Koopmeiners, mentre McKennie ha il compito di legare i reparti. In difesa, davanti a Vicario, ci sono Bremer e Kelly centrali, con Celik a destra e Cabal a sinistra. Woltemade non parte titolare.

Nicola risponde con il 3-5-2: Adams e Lauberbach in attacco, Hainaut e Haps sulle fasce

A centrocampo spazio a Kike Perez, Sohm e Busio; Halhal, Moreno e Juan Jesus proteggono la porta di Stankovic.

Nicola si affida al 3-5-2, con Adams e Lauberbach in attacco, Hainaut e Haps sulle corsie laterali e un centrocampo con Kike Perez, Sohm e Busio. In difesa Halhal, Moreno e Juan Jesus hanno il compito di proteggere la porta di Stankovic.

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Lauberbach.