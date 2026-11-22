Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: D'Aversa debutta con la difesa a tre
Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e alle ore 15 di domenica il Sassuolo ospita il Genoa al Mapei Stadium. La sfida segna l'esordio di Roberto D'Aversa sulla panchina neroverde, con il nuovo allenatore che sceglie di affidarsi a Muric tra i pali e al tridente offensivo composto da Domenico Berardi, Sebastiano Esposito e Armand Laurienté. In difesa spazio a Walukiewicz, Idzes e Candé, mentre Van Der Brempt e Obrador agiranno sulle corsie laterali, con Matic e Thorstvedt in mezzo al campo. Una formazione a trazione offensiva per il Sassuolo, chiamato a ripartire con il nuovo tecnico davanti al proprio pubblico.
Sassuolo-Genoa, le scelte di D'Aversa e De Rossi: Esposito sfida Osmajic
Daniele De Rossi risponde con il 3-4-2-1, affidando il peso dell'attacco a Milutin Osmajic, supportato da Tommaso Baldanzi e Junior Messias. Davanti al portiere Bijlow, la difesa rossoblù sarà composta da Marcandalli, dall'ex Napoli Leo Ostigard e dal capitano Vasquez. A centrocampo spazio a Ehizibue, Amorim, Traore ed Ellertsson, chiamati a garantire equilibrio e sostegno alla fase offensiva. Tra i protagonisti più attesi anche Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo recentemente accostato a Napoli e Juventus in chiave mercato. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Mapei Stadium.
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van Der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Roberto D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Amorim, Traore, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.
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