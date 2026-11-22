Dai fischi al poker al Venezia, Woltemade decisivo dalla panchina: Juve sesta

Juventus-Venezia 4-0, Woltemade decisivo dalla panchina con gol e assist. A segno Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani.

La Juventus supera il Venezia per 4-0 e conquista tre punti preziosi per la classifica, al termine di una partita dai due volti. Dopo un primo tempo poco brillante, nel quale i bianconeri hanno faticato a rendersi pericolosi e hanno rischiato sulle ripartenze degli avversari, la squadra di Luciano Spalletti cambia marcia nella ripresa grazie soprattutto all'ingresso di Nick Woltemade. L'attaccante tedesco sblocca il risultato dopo pochi minuti dal suo ingresso e successivamente serve l'assist per il raddoppio di Teun Koopmeiners. A completare il poker juventino ci pensano Juan Cabal, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e Randal Kolo Muani, che trasforma un rigore conquistato personalmente. Una vittoria importante per la formazione di Spalletti, capace di trasformare una prestazione inizialmente complicata in un successo netto.

Juventus-Venezia, primo tempo complicato poi lo show di Woltemade: quattro gol nella ripresa

La Juventus parte con il possesso del pallone, ma è il Venezia di Davide Nicola a costruire le occasioni più pericolose della prima frazione. Adams sfrutta un errore di Zhegrova e si presenta alla conclusione, trovando però il provvidenziale recupero di Bremer. Anche Haps e Busio mettono in difficoltà la retroguardia bianconera, mentre Stankovic risponde ai tentativi di Zhegrova e Douglas Luiz. Nel recupero McKennie prova a sbloccare il risultato di testa, senza trovare lo specchio della porta. La svolta arriva nell'intervallo, quando Spalletti inserisce Sarr e Woltemade al posto di Alajbegovic e Douglas Luiz. Dopo un'altra occasione fallita da Adams, il tedesco trova il vantaggio al 52', raccogliendo una conclusione respinta di McKennie e battendo Stankovic. Cinque minuti più tardi è ancora Woltemade protagonista, questa volta con l'assist per Koopmeiners, che recupera il pallone a Kike Perez e firma il 2-0. Al 65' Cabal realizza il tris con un colpo di testa su corner battuto da Zhegrova, mentre al 71' Kolo Muani conquista e trasforma il rigore del definitivo 4-0 dopo un fallo di Halhal. La Juventus chiude così una partita inizialmente insidiosa, trascinata dall'impatto decisivo di Woltemade nella seconda frazione.