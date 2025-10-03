Cagliari, Pisacane annuncia l'infortunio di Gaetano e non solo: "Ma noi siamo più forti"

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 03 OTT - Cagliari senza Belotti, Zappa e Gaetano per la trasferta di domenica a Udine, fischio di inizio alle 12.30. Ma anche Mina è in forse per una contusione al ginocchio. Nella lista degli indisponibili pure Radunovic, Pintus, Rog e Rodriguez. Punto interrogativo soprattutto sull'attacco per la sostituzione del Gallo. "Ho tanti attaccanti con diverse caratteristiche, una vasta scelta - ha detto il tecnico rossoblu Fabio Pisacane in conferenza stampa. E ammetto di essere in difficoltà perchè si stanno allenando tutti bene. Anche Luvumbo ha recuperato e può avere le caratteristiche che ci possono essere utili per la sua capacità di andare in profondità. Ma ancora le scelte devono essere prese". Cagliari più forte degli infortuni, secondo l'allenatore. "Abbiamo perso un guerriero, importante dentro il campo e fuori - ha sottolineato - ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche gli imprevisti. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari.

Il Cagliari va sempre avanti. Di fronte a queste situazioni o ti abbatti o ti rialzi. Io sono sempre per quest'ultima soluzione". Pronti a tornare sul mercato a gennaio? "Sarebbe irrispettoso nei confronti di Belotti parlarne adesso", ha spiegato il mister. Dopo lo stop con l'Inter, la squadra è in cerca di riscatto, ma l'avversario non è facile. "L'Udinese ha principi e identità precisi - ha chiarito Pisacane - ha un allenatore a cui piace aggredire giocando con la difesa alta, e un sistema collaudato, difficilmente si sono spostati dal 3-5-2. Mi aspetto una squadra che vuole fare la partita, ma noi dobbiamo rispondere con un atteggiamento mai remissivo. Come tutte le squadre anche l'Udinese ha i suoi punti deboli. E abbiamo preparato la gara tenendo conto di questi fattori". L'ultima volta in trasferta fu vittoria a Lecce: "Ma quella partita - ha precisato il tecnico - non fa più testo, questo è un avversario diverso e noi dobbiamo essere concentrati solo sul prossimo impegno". (ANSA).