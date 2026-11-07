Caprile prende tutto, il Cagliari torna al successo: 1-0 a un Frosinone sprecone
Il Cagliari ritrova il successo dopo quattro sconfitte consecutive e supera per 1-0 il Frosinone di Massimiliano Alvini. Una vittoria preziosa per la squadra di Fabio Pisacane, trascinata dal gol di Michel Adopo e dalle parate di Elia Caprile. Dopo un avvio equilibrato, la partita si sblocca al 38': Adopo recupera palla a centrocampo, dialoga con Mendy e lascia partire un destro dal limite dell'area che si insacca all'incrocio dei pali, senza lasciare scampo a Palmisani. I rossoblù chiudono così il primo tempo in vantaggio.
Cagliari-Frosinone, Caprile decisivo nella ripresa: i rossoblù resistono all'assalto
Nel secondo tempo il Frosinone aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, ma trova sulla propria strada un Caprile in giornata di grazia. Il portiere del Cagliari si rende protagonista di almeno tre interventi decisivi, deviando anche sulla traversa una conclusione di Cichella. I sardi sfiorano il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Palmisani tiene in partita gli ospiti. Nel finale la stanchezza rallenta i ritmi e il risultato non cambia più: il Cagliari conquista tre punti fondamentali e interrompe la propria striscia negativa.
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