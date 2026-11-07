Simeone non basta, il Lecce riprende il Torino nel finale: finisce 1-1
Il Torino spreca una buona occasione per avvicinarsi alla zona Europa, pareggiando 1-1 in casa contro il Lecce, reduce da tre sconfitte consecutive. Una partita cominciata con 17 minuti di ritardo a causa di problemi alla Goal Line Technology, che hanno reso necessario tracciare nuovamente la linea di porta sotto la Curva Maratona. Poche emozioni nel primo tempo, con Giovanni Simeone che spreca una buona opportunità calciando alto da posizione favorevole. Nella ripresa, però, l'ex Napoli si riscatta: servito da Comuzzo, trova il vantaggio con un sinistro deviato da Gallo. Al 73' arriva la risposta dei salentini, con la conclusione di N'Dri che colpisce Bragança e beffa Perri.
Torino, dopo la sosta c'è il Napoli: il calendario delle prossime partite
Il risultato non cambia nonostante l'assalto finale dei granata, che sfiorano nuovamente il gol con Simeone. Delusione per il tecnico Ignazio Abate, che interrompe comunque la serie di due sconfitte consecutive. Alla ripresa del campionato il Torino sarà impegnato al Maradona contro il Napoli, prima di ospitare la Lazio. Un punto prezioso, invece, per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ritrova un risultato positivo grazie anche al passaggio al 3-5-2. I salentini affronteranno Lazio, Atalanta e Napoli nelle prossime tre giornate.
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