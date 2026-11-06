Juventus, l'emergenza sta finendo? Spalletti vicino al recupero di due uomini

Celik e McKennie parzialmente in gruppo alla Continassa, dove la Juventus continua a preparare il match contro la Fiorentina di domenica.

Buone notizie dalla Continassa per Luciano Spalletti in vista della trasferta contro la Fiorentina. Zeki Celik e Weston McKennie hanno svolto parte dell'allenamento insieme al resto dei compagni, proseguendo così il rispettivo percorso di recupero. Entrambi saranno monitorati dallo staff medico nelle prossime sedute per valutare le possibilità di un ritorno a disposizione in vista della sfida del Franchi, valida per l'undicesimo turno di campionato.

Il momento della Juve

La Juventus arriva alla sfida del Franchi in una fase di graduale ripresa, ma ancora alla ricerca di continuità. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio (0-3) e il passo falso sul campo del Genoa (2-0), i bianconeri hanno reagito conquistando due vittorie consecutive: prima il 2-0 al Napoli in campionato, poi il 2-1 in trasferta contro l'AZ Alkmaar in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti occupa attualmente il settimo posto in Serie A con 17 punti dopo dieci giornate.