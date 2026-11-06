Gattuso, buone notizie dall'infermeria? Le ultime in vista di Napoli-Lazio

Napoli-Lazio, Gattuso verso la conferma del blocco: Noslin per Zaccagni, Pinamonti al centro, ottimismo per Tavares

Rifinitura, conferenza stampa e partenza: è questo il programma della Lazio alla vigilia della sfida con il Napoli. Il primo appuntamento è l’allenamento in campo, fondamentale per capire le scelte di Gattuso. In mattinata verrà valutato Nuno Tavares, già tornato giovedì a lavorare in gruppo: il suo impiego si deciderà solo a ridosso del fischio d’inizio, ma al momento c’è ottimismo per vederlo titolare. Domani Gattuso presenterà la gara alle 12:30, poi la squadra partirà da Termini tra l’abbraccio dei tifosi.

Noslin per Zaccagni, Pinamonti guida l’attacco

Davanti a Tavares, il posto di Zaccagni a sinistra sarà preso da Noslin. Il capitano resterà fuori un mese per una lesione muscolare: l’olandese lo sostituirà nel ruolo, mentre la fascia al braccio andrà a Isaksen. Al centro dell’attacco sarà Pinamonti a guidare il tridente. Non cambia invece il centrocampo, confermato in blocco con Frattesi, Belahyane e Taylor, un terzetto che Gattuso ritiene ormai punto fermo.

Difesa confermata, tornano Marusic e Rovella

Sicuri del posto anche Floriani, Sutalo e Provstgaard, schierati davanti a Mandas. Buone notizie dall’infermeria: al Maradona si rivedranno tra i convocati sia Marusic sia Rovella, ristabiliti dopo più di due mesi di stop. Per Gudmundsson, invece, se ne riparlerà dopo la sosta. La Lazio si presenta dunque a Napoli con un undici quasi definito, con il solo dubbio legato alle condizioni di Tavares e con qualche pedina in più a disposizione per la panchina.