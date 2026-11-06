Ufficiale Venezia-Udinese, le formazioni: le scelte di Zanetti alla prima in panchina

Nell'anticipo del venerdì sera si affrontano Venezia e Udinese. Prima in panchina per l'ex di turno Paolo Zanetti, che affronta la squadra con la quale ha centrato una promozione in Serie A in passato ed alla quale è stato vicino a tornare solo poche settimane fa. Sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Udinese:



Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi, Adams, Yeboah. A disposizione: Montipo, Schingtienne, Haps, Busio, Rrhamani, Fanne, Correia, Bella Kotchap, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, Duncan, Lisman, Fernandez. All. Nicola

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abakwah, Palma, Solet, Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp, Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Bayo, Arizala, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic. All. Zanetti