Inter, Chivu sorride: recuperate due pedine per il big match col Como

L'Inter prova a rialzarsi dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Milan. I nerazzurri, attesi domenica 8 novembre alle ore 18 dalla sfida contro il Como, ritrovano due pedine importanti per Cristian Chivu. Nell'allenamento di questa mattina ad Appiano Gentile sono infatti tornati a lavorare regolarmente con il gruppo Jones e Stones, entrambi reduci dai rispettivi problemi fisici.

Inter-Como, Jones e Stones recuperati: ancora fuori Lautaro

Il centrocampista e il difensore, salvo sorprese, saranno a disposizione di Chivu per la prossima gara di campionato, anche se inizialmente dovrebbero accomodarsi in panchina. Restano invece da valutare le condizioni di Luis Henrique e Lautaro Martinez, gli unici due calciatori che non hanno preso parte alla seduta collettiva di venerdì. L'Inter spera di recuperare ulteriori elementi per affrontare al meglio il Como e cancellare immediatamente il passo falso nel derby.