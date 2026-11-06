L'Udinese perde ancora: il Venezia vince 2-1 in casa

Serie A, Venezia-Udinese 2-1: decidono Basic e Pérez, inutile il pareggio di Moreno. Tre punti pesanti

Il Venezia ha battuto 2-1 l’Udinese nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, conquistando tre punti importanti in una gara decisa da una rete nella ripresa. Un successo che dà fiducia ai lagunari e complica ulteriormente il momento dei friulani, già alle prese con una classifica che li costringe a fare molta fatica per fare punti.

Basic sblocca, Moreno risponde

La partita si accende nel secondo tempo. Al 54' il Venezia passa in vantaggio con Basic, che indirizza la gara dopo una prima parte più bloccata. L’Udinese non si arrende e al 57' trova il pareggio con Moreno, autogol il suo a pochi minuti dall’1-0 e capace di riaprire subito il match. Il botta e risposta fa salire la tensione e la sfida si ravviva, con entrambe le squadre che provano a vincerla.

Pérez firma il successo

Il gol decisivo arriva al 65', quando Pérez riporta avanti il Venezia e mette la firma sul 2-1 finale. Da lì in poi i padroni di casa gestiscono il vantaggio, difendendo con ordine l’esito della gara fino al triplice fischio. Per il Venezia è una vittoria che pesa nella corsa alla salvezza, mentre l’Udinese esce a mani vuote da una partita che aveva saputo rimettere in equilibrio, ma senza riuscire a completare la rimonta. Per i friulani, che hanno da poco cambiato guida tecnica con l’arrivo di Zanetti, resta da lavorare per ritrovare continuità e punti nelle prossime sfide.