Clamoroso Barcellona: assalto a Lautaro! Incontro con l'agente, apertura dell'argentino

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Barcellona su Lautaro Martinez dopo il no per Julian Alvarez: incontro con l'agente dell'argentino.

Il Barcellona cambia obiettivo per rinforzare il proprio attacco in queste ultime settimane di calciomercato. Dopo aver inseguito a lungo Julian Alvarez, il club blaugrana avrebbe incontrato la netta chiusura dell'Atletico Madrid e avrebbe quindi deciso di concentrare le proprie attenzioni su Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito da Gerard Romero, streamer e insider particolarmente vicino alle vicende dei grandi club spagnoli, il capitano dell'Inter sarebbe diventato il nuovo obiettivo numero uno della dirigenza catalana, che avrebbe già iniziato a lavorare concretamente alla possibile operazione.

Barcellona-Lautaro, incontro tra Deco e l'agente: apertura al trasferimento

Sempre secondo Gerard Romero, nei giorni scorsi sarebbe andato in scena a Madrid un incontro tra Deco, direttore sportivo del Barcellona, e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. Dal summit sarebbe emersa una prima apertura dell'entourage dell'attaccante argentino alla possibilità di trasferirsi in Catalogna. Strappare il capitano all'Inter resta un'operazione estremamente complicata, ma il Barcellona avrebbe individuato uno spiraglio sul fronte del giocatore e sarebbe intenzionato a esplorarlo fino alla chiusura del mercato.