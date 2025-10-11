Clamoroso Juventus: tentativo per un gioiellino del Real Madrid a gennaio

Il calciomercato italiano potrebbe infiammarsi a gennaio con un arrivo clamoroso: la stella brasiliana Endrick. Il giovane talento, infatti, sta attraversando un momento difficile con il Real Madrid dopo l'addio di Carlo Ancelotti, che lo aveva sempre valorizzato. Con Xabi Alonso in panchina, Endrick sta trovando poco spazio, complice l'enorme abbondanza di qualità nel reparto offensivo delle Merengues. Una situazione che non può durare, soprattutto in vista del Mondiale, dove l'attaccante vuole essere protagonista.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, la Juventus è pronta ad approfittare di questa fase di stallo: i bianconeri faranno un sorprendente tentativo per la stella diciannovenne già nella prossima sessione invernale, con l'obiettivo di garantire a Endrick il minutaggio necessario.