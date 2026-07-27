Juan Jesus, offerta da un club di Serie A: la sua risposta

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L’ex difensore del Napoli Juan Jesus ha ricevuto un’offerta ufficiale dal Venezia, interessato ad aggiungere esperienza e affidabilità al proprio reparto arretrato. Il centrale brasiliano, però, non ha ancora dato il via libera all’operazione e ha preferito prendere tempo prima di valutare il possibile trasferimento in laguna.

Una scelta che lascia intendere come il Venezia, almeno per il momento, non rappresenti la sua prima opzione. Il giocatore sta riflettendo sul proprio futuro e resta in attesa di eventuali sviluppi, valutando anche altre possibilità per la prossima stagione. La trattativa con il club veneto, quindi, rimane in stand-by: l’offerta c’è, ma la decisione finale spetta al difensore. Lo fa sapere il giornalista Rai Ciro Venerato.