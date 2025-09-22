Coppa Italia, programma e designazioni arbitrali: Rocchi testa diversi giovani
Sono state rese note poco fa le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Milan, che sfiderà il Lecce, sarà diretto da Tremolada, mentre il Como, che se la vedrà contro il Sassuolo, sarà affidata a Turrini. Di seguito l'elenco completo di tutte le partite:
CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17.00
Arbitro: FELICIANI
Assistenti: DI MONTE – ZANELLATI
Quarto uomo: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: MERAVIGLIA
UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30
Arbitro: ZANOTTI
Assistenti: DI GIOIA – DI GIACINTO
Quarto uomo: ZUFFERLI
VAR: BARONE
AVAR: PRONTERA
MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21.00
Arbitro: TREMOLADA
Assistenti: BAHRI – BARONE
Quarto uomo: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI
PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17.00
Arbitro: MUCERA
Assistenti: PALERMO – SANTAROSSA
Quarto uomo: CHIFFI
VAR: GIUA
AVAR: SANTORO
HELLAS VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18.30
Arbitro: CALZAVARA
Assistenti: YOSHIKAWA – ZEZZA
Quarto uomo: BONACINA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21.00
Arbitro: TURRINI
Assistenti: ROSSI C. – LUCIANI
Quarto uomo: COLOMBO
VAR: SERRA
AVAR: PAGANESSI
GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18.30
Arbitro: DIONISI
Assistenti: CECCON – BIFFI
Quarto uomo: PAIRETTO
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21.00
Arbitro: PEZZUTO
Assistenti: TRINCHIERI – POLITI
Quarto uomo: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
