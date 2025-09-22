Ufficiale Coppa Italia, programma e designazioni arbitrali: Rocchi testa diversi giovani

Sono state rese note poco fa le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Milan, che sfiderà il Lecce, sarà diretto da Tremolada, mentre il Como, che se la vedrà contro il Sassuolo, sarà affidata a Turrini. Di seguito l'elenco completo di tutte le partite:

CAGLIARI – FROSINONE Martedì 23/09 h. 17.00

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: DI MONTE – ZANELLATI

Quarto uomo: COLLU

VAR: CAMPLONE

AVAR: MERAVIGLIA

UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: DI GIOIA – DI GIACINTO

Quarto uomo: ZUFFERLI

VAR: BARONE

AVAR: PRONTERA

MILAN – LECCE Martedì 23/09 h. 21.00

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: BAHRI – BARONE

Quarto uomo: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

PARMA – SPEZIA Mercoledì 24/09 h. 17.00

Arbitro: MUCERA

Assistenti: PALERMO – SANTAROSSA

Quarto uomo: CHIFFI

VAR: GIUA

AVAR: SANTORO

HELLAS VERONA – VENEZIA Mercoledì 24/09 h. 18.30

Arbitro: CALZAVARA

Assistenti: YOSHIKAWA – ZEZZA

Quarto uomo: BONACINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DI PAOLO

COMO – SASSUOLO Mercoledì 24/09 h. 21.00

Arbitro: TURRINI

Assistenti: ROSSI C. – LUCIANI

Quarto uomo: COLOMBO

VAR: SERRA

AVAR: PAGANESSI

GENOA – EMPOLI Giovedì 25/09 h. 18.30

Arbitro: DIONISI

Assistenti: CECCON – BIFFI

Quarto uomo: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: GARIGLIO

TORINO – PISA Giovedì 25/09 h. 21.00

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: TRINCHIERI – POLITI

Quarto uomo: MANGANIELLO

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI