Due regali del Genoa rilanciano il Milan: Maignan decisivo, De Rossi sfiora la rimonta

Milan vittorioso a Genova con Cissé e Pulisic: Ellertsson riapre tutto, ma non basta.

Il Milan torna alla vittoria e si lascia alle spalle la delusione contro il Ferencvaros, conquistando tre punti preziosi sul campo del Genoa. Al Ferraris, la squadra di Ruben Amorim si impone per 2-1 grazie alle reti di Cissé e Christian Pulisic, entrambe favorite da gravi errori della difesa rossoblù. Il Grifone di Daniele De Rossi, applaudito dal proprio pubblico nonostante la sconfitta, parte con grande aggressività e sfiora subito il vantaggio con Osmajic, il cui diagonale termina di poco fuori. Il Milan risponde con Gonçalo Ramos, ma al 12' è Cissé a sbloccare il risultato: Vasquez perde un pallone sanguinoso, Pulisic serve Rabiot e il francese trova l'inserimento del compagno, che insacca nell'angolino. Passano appena sette minuti e arriva il raddoppio rossonero. Un altro errore del Genoa, questa volta su un passaggio orizzontale di Traoré non intercettato da Ostigard, permette a Ramos di servire Pulisic, che firma il 2-0 al 19'. I padroni di casa provano a reagire e trovano anche la rete con Osmajic, annullata però per fuorigioco dopo il controllo del VAR. Prima dell'intervallo Maignan è decisivo sulle conclusioni di Wiafe e Ostigard, consentendo al Milan di conservare il doppio vantaggio.

Genoa-Milan, Ellertsson riapre tutto nel finale:

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le numerose sostituzioni rendono la partita più spezzettata, ma il Genoa continua a cercare il gol per riaprire l'incontro. Alla mezz'ora Baldanzi libera Vitinha con un colpo di tacco, ma Maignan si oppone alla conclusione dell'attaccante rossoblù. Poco dopo è El Shaarawy a provarci dalla distanza, trovando la deviazione in calcio d'angolo di Terracciano. Il Milan si riaffaccia in avanti con Rabiot, senza però riuscire a chiudere definitivamente i conti. Nel finale arriva la svolta che riaccende il Ferraris: Ellertsson trova una splendida conclusione che sorprende Maignan e accorcia le distanze sull'1-2. Il Genoa si riversa allora in avanti alla ricerca di un pareggio che sfiora anche negli ultimi istanti del recupero, senza riuscire a completare la rimonta. Per Amorim arriva così una vittoria importante, seppur sofferta, mentre De Rossi deve fare i conti con una sconfitta condizionata soprattutto dai due errori difensivi del primo tempo.