Inter-Como, Conte a sorpresa a San Siro: l'ex Napoli osserva il big match

Antonio Conte presente a San Siro per Inter-Como: l'ex allenatore del Napoli osserva il match tra le voci sul suo futuro.

Spettatore d'eccezione a San Siro in occasione di Inter-Como, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Sugli spalti dello stadio milanese è presente Antonio Conte, ex allenatore nerazzurro e del Napoli, arrivato per assistere al confronto tra le due formazioni. Una presenza che non passa inosservata, soprattutto considerando la situazione professionale del tecnico salentino, attualmente senza squadra dopo la separazione dal club azzurro avvenuta durante la scorsa estate.

Conte torna a San Siro da spettatore: dalla Juventus al Manchester United, le voci sul futuro

Dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Napoli, il nome di Antonio Conte è stato accostato a diverse società di primo piano. Nelle scorse settimane si è parlato soprattutto di un possibile ritorno alla Juventus, club che il tecnico ha già guidato in passato, mentre dall'Inghilterra sono circolate indiscrezioni su un eventuale approdo al Manchester United. Al momento, tuttavia, non risultano sviluppi concreti nelle trattative. Intanto Conte si gode da spettatore il big match tra Inter e Como, tornando in uno stadio che lo ha visto protagonista durante la sua esperienza alla guida dei nerazzurri.