Ufficiale Inter-Como, le formazioni ufficiali: Chivu cambia in difesa, Fabregas sorprende

Inter-Como, formazioni ufficiali del big match: le scelte di Chivu e Fabregas a San Siro.

Dopo il derby contro il Milan della scorsa settimana, l'Inter torna protagonista a San Siro per un altro big match di Serie A. I nerazzurri affrontano il Como, distante appena due punti in classifica, in una sfida che può avere conseguenze importanti nella corsa alle prime posizioni. La squadra di Cristian Chivu cerca il riscatto e punta ad approfittare del pareggio della Lazio sul campo del Napoli per ridurre il distacco dalla vetta. L'impegno si preannuncia però particolarmente complicato: la formazione allenata da Cesc Fabregas non perde in campionato dal 20 settembre, quando fu sconfitta dal Frosinone, e arriva all'appuntamento forte di sei vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Un rendimento che testimonia l'ottimo momento dei lariani, pronti a mettere alla prova le ambizioni dell'Inter.

Inter-Como, le scelte di Chivu e Fabregas: Sanchez e Ricci dal primo minuto

Le formazioni ufficiali riservano alcune novità, soprattutto tra gli ospiti. Fabregas sorprende schierando Sanchez e Ricci dal primo minuto, confermando Douvikas come riferimento offensivo, supportato da Da Cunha, Nico Paz e Baturina. In casa Inter, invece, Chivu sceglie Carlos Augusto nel terzetto difensivo al posto di Bisseck, mentre Dimarco parte titolare sulla fascia sinistra. A centrocampo spazio a Barella, Çalhanoglu e Zielinski, con Thuram ed Esposito a comporre la coppia d'attacco. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida di San Siro.

INTER (3-5-2): Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.