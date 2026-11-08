Serie A, classifica aggiornata: Milan 4°, il Napoli riscivola a -9 dalla zona Champions

Serie A, vincono Milan e Atalanta: Napoli decimo, Lazio prima. Attesa per Inter-Como.

Milan e Atalanta tornano a sorridere nell'undicesima giornata di Serie A, conquistando due successi importanti per le rispettive ambizioni. Particolarmente significativo quello dei rossoneri, che espugnano il campo del Genoa per 2-1 e reagiscono alla pesante delusione rimediata in Europa League contro il Ferencvaros. La formazione di Ruben Amorim sale così a 24 punti, portandosi momentaneamente al quarto posto, a cinque lunghezze dalla Lazio capolista, fermata sull'1-1 dal Napoli al Maradona. Ritrova i tre punti anche l'Atalanta, vittoriosa per 1-0 sul campo del Monza grazie alla rete di Krstovic. La squadra bergamasca non vinceva in campionato dal 12 ottobre, quando aveva battuto il Venezia per 3-1: da allora erano arrivati due pareggi e due sconfitte. Il successo consente agli uomini di Sarri di salire a quota 14 punti.

Serie A, Napoli fermo al decimo posto: Inter e Como possono cambiare la classifica

Resta particolarmente delicata la situazione del Napoli di Massimiliano Allegri, che dopo il pareggio contro la Lazio occupa il decimo posto con appena 15 punti, ben 14 in meno rispetto alla formazione biancoceleste. In testa alla classifica resta la Lazio con 29 punti, seguita dalla Roma a quota 27. L'Inter è terza con 25 punti, davanti al Milan a 24 e al Como a 23. Proprio lo scontro diretto tra nerazzurri e lariani potrebbe modificare gli equilibri nelle prime posizioni, mentre Fiorentina-Juventus completerà il programma dell'undicesima giornata. Per gli azzurri, intanto, la graduatoria conferma un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.