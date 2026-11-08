Krstovic decide il derby! Carnesecchi salva l'Atalanta, Monza ko tra le polemiche

Atalanta corsara a Monza: Carnesecchi salva tutto, Krstovic decide. Proteste brianzole per un rigore.

L'Atalanta torna a sorridere e conquista tre punti preziosi battendo il Monza per 1-0 al Brianteo nell'undicesima giornata di Serie A. A decidere la sfida è una rete di Nikola Krstovic in avvio di ripresa, ma il grande protagonista della prima frazione è Marco Carnesecchi, decisivo con una serie di interventi che tengono in piedi la formazione di Maurizio Sarri. Per Ivan Juric, impegnato contro la squadra che lo aveva esonerato esattamente un anno fa, arriva invece una sconfitta particolarmente amara. Il tecnico brianzolo sceglie il 3-5-2 con Varela e Robinson in attacco, mentre Sarri risponde con il 4-2-3-1, affidandosi a Krstovic supportato da Elmas, De Ketelaere e Zalewski. Il primo tempo è però quasi interamente di marca biancorossa: Carnesecchi salva due volte su Varela e si supera anche su Kouadio e Robinson, mentre l'Atalanta si rende pericolosa soltanto con una conclusione fuori bersaglio di De Ketelaere. Lo 0-0 all'intervallo premia soprattutto i bergamaschi, incapaci di concretizzare una manovra offensiva efficace.

Krstovic punisce il Monza, polemiche nel finale per un possibile rigore

La partita cambia completamente dopo appena cinque minuti dall'inizio del secondo tempo. Un'azione sviluppata sulla sinistra da Zalewski e Bernasconi porta a una respinta poco convincente di Tornqvist, sulla quale si avventa Krstovic, rapido a depositare in rete il pallone del vantaggio atalantino. Il gol regala fiducia alla squadra di Sarri, che cresce nella ripresa e costruisce diverse opportunità per chiudere definitivamente l'incontro. Il Monza prova a reagire, ma non riesce a trovare il pareggio e nel finale protesta per un possibile calcio di rigore non assegnato, dopo un contatto in area tra Rowe e Colpani. L'arbitro lascia proseguire e il risultato non cambia. L'Atalanta porta così a casa una vittoria fondamentale per respirare in classifica, mentre per Juric arriva un'altra battuta d'arresto. La sosta rappresenterà un'occasione importante per cercare di rilanciare una squadra capace di creare numerose occasioni, ma ancora poco concreta sotto porta.