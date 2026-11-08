Ufficiale Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: sorpresa Oulai per Vanoli, Spalletti cambia

Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali: Vanoli sorprende con Oulai, Spalletti rilancia Bremer e Douglas Luiz. Boga titolare.

Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per Fiorentina-Juventus, sfida che chiuderà l'undicesima giornata di Serie A prima della sosta per le Nazionali. Fischio d'inizio fissato alle 20.45, con Paolo Vanoli che sorprende nelle scelte di formazione: a centrocampo spazio a Christ Inao Oulai e Goncalves, preferiti a Fagioli e Brescianini. I viola si schierano con il 4-2-3-1, affidando a Pellegrino il ruolo di riferimento offensivo, supportato da Mastantuono, Goncalves e Njie.

Fiorentina-Juventus, Spalletti rilancia Bremer e Douglas Luiz: Boga titolare, Alajbegovic in panchina

Luciano Spalletti risponde con il 4-4-2 e diverse novità rispetto alla trasferta europea contro l'AZ Alkmaar. Tornano dal primo minuto Bremer e Douglas Luiz, rimasti fuori dall'undici iniziale in Europa League, mentre in attacco viene confermata la coppia formata da Kolo Muani e Woltemade, quest'ultimo recuperato dopo l'influenza accusata nelle ultime ore. Sulla fascia spazio a Boga, preferito ad Alajbegovic, che parte dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali e le riserve delle due squadre.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Ranieri, Valdepenas, Beto, Gnonto, Fagioli, Mazzeo, Pirrò, Beldenti.

Allenatore: Paolo Vanoli.

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Boga; Woltemade, Kolo Muani.

A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Kelly, Rugani, Sarr, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator.

Allenatore: Luciano Spalletti.