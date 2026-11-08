Serie A, Lazio e Roma nella storia: arriva un record dopo l'1-1 dei biancocelesti al Maradona

Roma e Lazio stabiliscono un record storico: entrambe imbattute nelle prime undici giornate.

Il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona consegna alla formazione biancoceleste un primato storico, condiviso con i rivali cittadini della Roma. Per la prima volta nella storia della Serie A, infatti, due squadre della stessa città sono rimaste imbattute nelle prime 11 partite di un singolo campionato. Un risultato straordinario per il calcio della Capitale, che vede entrambe le proprie rappresentanti protagoniste di un avvio di stagione senza sconfitte. Il punto conquistato al Maradona permette alla Lazio di prolungare la propria serie positiva e di entrare negli annali del massimo campionato italiano.

Roma e Lazio, record senza precedenti: entrambe imbattute dopo 11 giornate

Il dato riporta da Opta assume un significato ancora più particolare considerando la storica rivalità tra Roma e Lazio, accomunate questa volta da un traguardo mai raggiunto contemporaneamente da due formazioni della stessa città. Entrambe hanno infatti superato indenni le prime 11 giornate di Serie A, stabilendo un precedente assoluto nella storia della competizione. Per i biancocelesti, il pareggio contro il Napoli rappresenta dunque un risultato prezioso non soltanto per la classifica, ma anche per il valore statistico. Di segno opposto il bilancio degli azzurri di Massimiliano Allegri, che non riescono ad andare oltre l'1-1 e restano al decimo posto, ancora distanti dalle posizioni di vertice.