Sassuolo, Aquilani sulla graticola: oggi la decisione, con D’Aversa spunta anche Montella
Il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo traballa terribilmente. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, nella giornata odierna dovrebbe arrivare la decisione definitiva del club neroverde dopo la rovinosa caduta contro la Roma (3-0), che ha portato al quinto stop consecutivo in campionato. È iniziato tutto dopo la sosta nazionali di ottobre, terminata con il ritorno in campo al Mapei e l’1-1 prezioso ottenuto contro il Milan di Ruben Amorim. Poi il nulla: zero punti in cinque gare.
Contratto fino al 2028 e riflessioni dei vertici: dopo D’Aversa spunta anche Montella
Il Sassuolo è nei guai: Aquilani è legato da un contratto anche importante, valido fino all’estate del 2028, mentre i vertici della società sarebbero alle prese con profonde riflessioni su un possibile cambio. Nelle ultime ore era emerso il nome di Roberto D’Aversa, ma adesso ci sarebbe anche Vincenzo Montella a sgomitare.
Due “ospiti” curiosi all’Olimpico: D’Aversa e Montella avvistati in tribuna
Secondo l’emittente satellitare, i due allenatori sarebbero stati avvistati in tribuna all’Olimpico in occasione della pesante sconfitta con la Roma. Sebbene non siano ancora stati formalmente sondati dalla dirigenza neroverde, questo resta un ulteriore indizio della posizione critica di Aquilani.
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