Formazione Frosinone: in extremis si tenta recupero di Raimondo

È la vigilia della supersfida dello stadio “Diego Armando Maradona”, dove domani sera il Frosinone affronterà il Napoli in un vero e proprio esame di maturità per la squadra di Massimiliano Alvini. In casa giallazzurra l’attenzione è catalizzata soprattutto dalle condizioni fisiche di Antonio Raimondo: l’attaccante sta cercando in ogni modo di stringere i denti per tentare un recupero lampo e strappare, quantomeno, un posto tra i convocati. Una presenza, anche solo dalla panchina, darebbe al tecnico un’opzione in più in avanti, in una gara in cui servirà ogni energia per tenere testa agli azzurri.

Il ballottaggio in difesa: Calvani e Cittadini in vantaggio

Per il resto, i dubbi di formazione per l’allenatore toscano appaiono ridotti al minimo. Il ballottaggio principale riguarda il pacchetto arretrato, dove Calvani e Cittadini sembrano leggermente avanti rispetto a Ilario Monterisi per comporre la coppia di centrali davanti a Lorenzo Palmisani. Una scelta che racconta la volontà di Alvini di affidarsi a un blocco ormai collaudato, nella speranza di garantire solidità contro un Napoli che dovrebbe presentarsi con un assetto rinnovato. La sfida del Maradona, con il primo sold-out della stagione, rappresenta per i ciociari un banco di prova importante, da affrontare con ordine e personalità.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobček.