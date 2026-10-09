Frosinone, Calò in A a 29 anni: "Nel calcio non esiste meritocrazia"

Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica in vista del prossimo match di Serie A con il Napoli.

Calò, alla sua famiglia ha dedicato il primo gol in Serie A.

"Non solo. Il numero che porto sulla maglia è un omaggio a mia figlia, nata il 14 settembre. Poi ci sono i tatuaggi. Quelli sul braccio destro sono dedicati a loro, mentre a sinistra ci sono Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi e New York, la città dei nostri sogni".

In Serie A ha esordito a 29 anni.

"Avevo smesso di crederci. Per uno della mia età, che ha giocato sempre in B, non è facile. Nel calcio non esiste la meritocrazia".