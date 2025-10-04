Ufficiale Genoa, i convocati di Vieira per il Napoli: tre assenti e un recupero

Il Genoa CFC ha diramato l'elenco dei convocati per la sesta giornata di campionato contro il Napoli, in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Patrick Vieira dovrà fare a meno di tre elementi del reparto offensivo: sono infatti esclusi dalla lista il trequartista Nicolae Stanciu e le ali Junior Messias e Maxwel Cornet, tutti ai box causa infortunio. È invece recuperato Jean Onana che sarà della partita.

Di seguito l'elenco completo dei convocati: Carboni Valentin, Colombo Lorenzo, Cuenca Hugo, Ekhator Jeff, Ekuban Caleb, Ellertsson Mikael, Fini Seydou, Frendrup Morten, Gronbæk Albert, Leali Nicola, Malinovskyi Ruslan Marcandalli Alessandro, Martin Aaron, Masini Patrizio, Norton-Cuffy Brooke, Onana Jean, Ostigärd Leo, Otoa Sebastian, Sabelli Stefano, Siegrist Benjamin, Sommariva Daniele, Thorsby Morten, Vasquez Johan, Venturino Lorenzo, Vitinha Vitor

Le probabili formazioni della sfida:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Patrick Vieira