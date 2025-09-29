Ufficiale Genoa-Lazio, le formazioni: Sarri reinventa il centrocampo

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Ferraris tra Genoa e Lazio, posticipo della quinta giornata di Serie A. Per i rossoblu, Patrick Vieira dopo il turnover in Coppa Italia conferma lo stesso undici dell'ultimo turno: quindi ancora Colombo in attacco con Malinovksyi alle sue spalle. Sponda biancoceleste, Maurizio Sarri è costretto a reinventare il centrocampo per le tante assenze: ci sarà una mediana a due con Cataldi e Basic ritornato in lista, spazio a Dia sulla trequarti.

Di seguito le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.