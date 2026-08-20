Genoa, le ultime verso il Napoli: recupera Meichtry, ma resiste un dubbio

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Il Genoa si avvicina al debutto in campionato, dopo il successo per 4-1 in Coppa Italia contro l'Ascoli di domenica scorsa, sempre al "Ferraris" ma stavolta contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Una sfida insidiosa contro una delle candidate al titolo, con i rossoblù pronti a vendere cara la pelle per regalare una soddisfazione ai tanti tifosi attesi allo stadio.

Meichtry recupera

Nelle ultime sedute di allenamento a Pegli arriva una buona notizia per il tecnico romano: Ethan Meichtry si è allenato ieri con il gruppo e sarà quindi a disposizione per la sfida contro i partenopei. Difficilmente partirà dal primo minuto, ma può comunque rappresentare una risorsa a gara in corso, avendo smaltito il problema fisico. Come aveva anticipato lo stesso De Rossi alla vigilia della gara di coppa: "Per Meichtry non penso manchi tanto".

Havel in dubbio

Situazione diversa per Elias Havel, autore del gol contro i marchigiani ma uscito con un risentimento muscolare. Gli esami hanno escluso lesioni, ma al momento resta in dubbio per il debutto in campionato: le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.