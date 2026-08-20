Genoa, le ultime verso il Napoli: recupera Meichtry, ma resiste un dubbio
Il Genoa si avvicina al debutto in campionato, dopo il successo per 4-1 in Coppa Italia contro l'Ascoli di domenica scorsa, sempre al "Ferraris" ma stavolta contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Una sfida insidiosa contro una delle candidate al titolo, con i rossoblù pronti a vendere cara la pelle per regalare una soddisfazione ai tanti tifosi attesi allo stadio.
Meichtry recupera
Nelle ultime sedute di allenamento a Pegli arriva una buona notizia per il tecnico romano: Ethan Meichtry si è allenato ieri con il gruppo e sarà quindi a disposizione per la sfida contro i partenopei. Difficilmente partirà dal primo minuto, ma può comunque rappresentare una risorsa a gara in corso, avendo smaltito il problema fisico. Come aveva anticipato lo stesso De Rossi alla vigilia della gara di coppa: "Per Meichtry non penso manchi tanto".
Havel in dubbio
Situazione diversa per Elias Havel, autore del gol contro i marchigiani ma uscito con un risentimento muscolare. Gli esami hanno escluso lesioni, ma al momento resta in dubbio per il debutto in campionato: le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro