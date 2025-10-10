Il Milan rischia di perdere Maignan: ci pensa la Juve a parametro zero
La Juventus pensa a Mike Maignan per il futuro della sua porta. Con questa notizia di grido apre oggi La Gazzetta dello Sport incendiando una normale mattinata da sosta per le Nazionali. Secondo la rosea il club bianconero ha messo nel mirino il capitano del Milan e titolare della Francia per la prossima estate a parametro zero. Si tratta solo di un interessamento che potrebbe essere alimentato nelle prossime settimane se, come sembra, i discorsi per un rinnovo con il Diavolo continueranno a essere inesistenti.
