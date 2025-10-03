Il Sassuolo sbanca il Bentegodi, Verona battuto di misura: terzo successo per i neroverdi

Il Sassuolo conquista tre punti preziosi al Bentegodi superando il Verona 1-0 grazie alla rete di Pinamonti al 71’. L’attaccante neroverde è stato rapido a ribattere in rete il pallone dopo essersi fatto parare il rigore da Montipò. Nonostante l’assenza last minute di Berardi, la squadra di Grosso ha saputo restare compatta e paziente, sfruttando al meglio l’occasione giusta dopo una partita combattuta e caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte.

Nel primo tempo è il Verona a spingere di più, creando occasioni con Giovane, Serdar e Orban, ma trovando sempre la risposta della difesa neroverde o di Muric. La gara resta viva anche nella ripresa, con un doppio palo del Sassuolo che anticipa l’episodio decisivo: il fallo di Serdar su Fadera che porta al rigore poi trasformato da Pinamonti sulla ribattuta. Nel finale l’Hellas prova a reagire con Bradaric e Orban, ma senza successo. Il Sassuolo sale così a 9 punti, mentre il Verona resta fermo a quota 3, ancora senza vittorie.