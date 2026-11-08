Napoli-Lazio, i numeri: Allegri rischia la peggior partenza degli ultimi 19 anni, De Bruyne a caccia di Rabiot

In vista della sfida delle 12.30 al Maradona, i dati del servizio Opta fotografano il momento delle due squadre: la Lazio ha vinto quattro delle ultime 7.

Napoli-Lazio, undicesima giornata di Serie A 2026/27, si gioca oggi alle 12.30 allo stadio Maradona. Secondo Opta, la Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di campionato contro il Napoli (2 pareggi e 1 sconfitta): tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 24 gare contro i partenopei (3 pareggi e 17 sconfitte). I biancocelesti hanno inoltre mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite contro questa avversaria. Il Napoli ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio: è la sua striscia di sconfitte interne più lunga contro una singola avversaria in campionato.

Allegri e il peggior avvio dal 2007/08: Napoli a 14 punti dopo 10 giornate, un pareggio varrebbe 15

Il Napoli ha ottenuto 14 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Secondo Opta, i partenopei non perdono cinque delle prime 11 gare stagionali dal 2000/01, mentre un eventuale pareggio contro la Lazio equivarrebbe alla peggior partenza in termini di punti (15) dal 2007/08.