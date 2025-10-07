Inter da record, attacco super: Chivu ha i numeri migliori degli ultimi 28 anni

Diciassette gol in campionato e cinque in Champions League: sono 22 le reti messe a segno finora dall’Inter di Chivu nelle prime otto partite stagionali. Numeri importanti, che riportano alla memoria l’exploit offensivo della stagione 1997/98, quando i nerazzurri raggiunsero vette simili. Quella stagione finì con il secondo posto in Serie A e con la conquista della Coppa Uefa in finale contro la Lazio.

In quella squadra guidata da Gigi Simoni, accanto al Fenomeno c’erano nomi del calibro di Zamorano, Recoba, Djorkaeff, Ganz e Kanu: un reparto offensivo che mise insieme 34 gol in 47 partite. Oggi, 28 anni dopo, lo scenario è profondamente cambiato, ma l’efficacia sotto porta resta. Lautaro Martínez e Marcus Thuram guidano il reparto, ma anche i più giovani stanno lasciando il segno. Bonny ha già realizzato due reti, mentre Pio Esposito ha trovato il suo primo gol stagionale, dimostrando di poter dare un contributo concreto.