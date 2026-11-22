Zanetti muove la classifica, un punto a testa tra Bologna e Udinese: termina la striscia di Palladino

Bologna-Udinese 1-1, Zortea porta avanti i rossoblù, Zaniolo firma il pareggio nella ripresa. Un punto a testa al Dall'Ara.

Finisce 1-1 la sfida tra Bologna e Udinese allo stadio Dall'Ara, con Zaniolo che risponde nella ripresa al vantaggio firmato da Zortea. La formazione di Kosta Runjaic? No, di Paolo Zanetti parte meglio e mette subito in difficoltà i rossoblù, vicinissimi al gol all'8' con un colpo di testa di Lovric respinto da Skorupski. La squadra di Raffaele Palladino fatica a costruire occasioni, ma trova il vantaggio poco prima dell'intervallo: Cambiaghi serve Theate, il cui cross viene controllato male da Odgaard e diventa un assist involontario per Zortea, bravo a insaccare.

Bologna-Udinese, Zaniolo firma il pareggio: decisivi i cambi di Zanetti

Nella ripresa l'Udinese reagisce grazie anche agli ingressi di Zanoli e Bayo, inseriti al posto di Palma e Lovric. Al 68' arriva il meritato pareggio: Ekkelenkamp trova un'imbucata per Zaniolo, che approfitta di una disattenzione difensiva di Zortea e batte Skorupski per l'1-1. Nel finale le due squadre continuano a cercare la vittoria senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Il Bologna non dà continuità ai progressi mostrati prima della sosta per le Nazionali, mentre i friulani conquistano un punto dopo una prestazione convincente.