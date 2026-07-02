Inter, si sblocca l’affare Provedel con la Lazio: fissate le visite mediche, le cifre

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L'Inter è vicina a chiudere l'acquisto di Ivan Provedel dalla Lazio. Dopo i nuovi contatti tra i club è arrivata la fumata bianca

La trattativa tra Inter e Lazio per Ivan Provedel sembra ormai essere arrivata alle battute finali. Dopo il rallentamento registrato nei giorni scorsi, i nuovi contatti tra i due club hanno consentito di raggiungere un'intesa che, salvo sorprese, porterà il portiere in nerazzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'accordo tra l'Inter e il giocatore era stato definito già da alcune settimane.

Visite mediche e cifre dell'operazione

Provedel è atteso a Milano all'inizio della prossima settimana per sostenere le consuete visite mediche prima della firma. Alla Lazio andranno circa 3 milioni di euro per il cartellino dell'estremo difensore. Il classe 1994 è ancora impegnato nel recupero dall'infortunio alla spalla riportato lo scorso marzo. Prima dello stop aveva collezionato 29 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni.