Podcast La Juve si rinforza, Di Marzio: "Tra Sorloth e Martinez in porta, le mosse del club"

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"Tutto si può dire in questo inizio di calciomercato, tranne che la Juventus non si stia muovendo". Parte così il podcast di Gianluca Di Marzio sul network di Tuttomercatoweb. Il giornalista di Sky Sport parla del mercato della formazione bianconera e non solo. Tutte le mosse sono qui sintetizzate.

"Si sta muovendo anche con delle trattative avviate, ben avviate, poi vedremo se le concluderà. Insomma è una delle società che più ha iniziato con forza il suo calciomercato. In realtà l'aveva iniziato già a tempo debito, perché si era mossa per Alisson, cercando di chiudere col giocatore, bloccando il portiere del Liverpool, prima che i Reds cambiassero idea, soprattutto dopo le ultime partite, non particolarmente esaltanti, di Mamardashvili, il suo erede in futuro. La Juventus si è poi virata con forza sul Dibu Martínez, ha raggiunto un accordo anche alle cifre che voleva, quindi a qualcosa in meno rispetto all'ingaggio che Dibu Martínez oggi ha con l'Aston Villa, convincendo il portiere della Nazionale Argentina che la Juventus possa essere la tappa migliore e forse anche più vincente per la sua parte finale di carriera. Adesso tutto sta a trattare con l'Aston Villa affinché la sua uscita possa essere indolore anche a livello proprio di esborso e di cartellino economico, però Dibu Martínez potrebbe davvero essere il primo colpo di mercato della Juventus di questa estate. Il secondo dovrebbe essere Sørloth, perché anche lì la Juventus si è mossa andando a Oslo, parlando con la gente del giocatore, è andato in missione il direttore sportivo Ottolini, facendolo parlare con Spalletti, mettendo le mani su un attaccante norvegese che rappresenta il classico usato sicuro, perché è un giocatore che comunque ha segnato nella scorsa stagione una ventina di gol in tutte le competizioni, è un giocatore molto affidabile. L'Atletico Madrid ha sparato alto perché sa che gli attaccanti sono mercenari in questo calciomercato, soprattutto attaccanti che faranno il mondiale che inizierà domani, ma anche in questo caso si tratterà per cercare di portare Sørloth alle migliori condizioni, visto anche una pedina in questo momento che fa parte delle trattative, dello scambio con l'Atletico Madrid che risponde al nome di Nico González, nel quale a Madrid non c'è ancora una convergenza tra tutte le componenti sul riscatto o meno e a quali condizioni del riscatto. La Juve vuole fare due attaccanti, non solo Sørloth, sta parlando con Colombo Ani da giorni per cercare di riportarlo, ha valutato un nome che è finito sul tavolo, quello di Gabriel Jesus dell'Arsenal che è in uscita e che quindi può rappresentare eventualmente un'opzione. È chiaro che la Juve pensa a una rivoluzione in attacco perché immagina, pianifica, pensa che in questo attacco non ci sarà più posto per esempio per Openda, giocatore che ha tante offerte da diverse squadre d'Europa, dall'Eintracht, dal Monaco, dal Nottingham, tutte squadre che lo chiedono in prestito con diritto di riscatto e la Juventus sa che alla fine Openda può andare via in prestito sperando che faccia bene e che magari il club che lo prenderà in prestito temporaneo possa poi a fine stagione riscattarlo. Più difficile invece è la situazione di Jonathan David perché non ha fatto bene, perché ha comunque un ingaggio molto pesante che rende quindi più complicata oggi una sua eventuale partenza. Poi è chiaro che la Juventus deve fare i conti con il FFP, con dei paletti che saranno piuttosto rigidi e quindi dovrà fare delle cessioni. Vedremo quali, vedremo chi potrà essere il sacrificato, ci sono varie offerte di Cambiaso, ci sono altri giocatori che sono in uscita come Koopmeiners, c'è il rientro di Douglas Luiz che potrebbe anche lui far parte della Juventus come no. Tante situazioni che ci sono, la Juve vorrebbe trattenere Bremer anche se sa che il nazionale brasiliano sarà inevitabilmente uno dei più richiesti, soprattutto in Premier League. Ma a prescindere da quelle che possono essere operazioni in entrata e in uscita, questa Juve si sta muovendo, questa Juve ha comunque le idee chiare rispetto al passato dove tante operazioni di mercato non sono andate a buon fine. Questa volta la Juventus spera e conta di poter fare le cose fatte bene con acquisti mirati e che abbiano quel DNA da Juventus per riportare la Juventus almeno in Champions League".