Juventus, tifoso scivola e mette ko Gatti e danni al terreno: cambierà la tradizione dell’ultimo test

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Gatti salta l'allenamento dopo l'incidente con un tifoso: la Juventus valuta modifiche all'amichevole tradizionale.

La tradizionale amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen potrebbe cambiare volto dopo quanto accaduto nell'ultima edizione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'appuntamento estivo pensato per avvicinare prima squadra, giovani e tifosi ha evidenziato alcune criticità che hanno spinto la società bianconera ad avviare delle riflessioni. L'episodio principale ha coinvolto Federico Gatti: durante l'invasione di campo, un tifoso è accidentalmente scivolato finendo contro il difensore, che ha riportato un problema alla caviglia ed è stato costretto a saltare l'allenamento odierno.

Gatti infortunato e campo danneggiato: la Juventus valuta un nuovo format

L'incidente, pur senza alcuna responsabilità da attribuire al tifoso, ha evidenziato i potenziali rischi dell'attuale formula, soprattutto in una fase delicata come quella della preparazione estiva. A preoccupare la Juventus sono stati inoltre i danni riportati dal terreno dell'Allianz Stadium: durante l'invasione sarebbero state staccate alcune zolle, lasciando diverse buche e rendendo necessario un intervento sul manto erboso. Il club non vorrebbe rinunciare a un appuntamento ormai tradizionale con i propri sostenitori, ma starebbe valutando modalità differenti per garantire maggiore sicurezza ai calciatori e proteggere il campo. L'edizione di quest'anno potrebbe quindi essere l'ultima disputata con l'attuale format.