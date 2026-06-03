Ultim'ora Juventus-Vlahovic, sarà addio: non è stata trovata intesa economica per il rinnovo

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Il summit alla Continassa non ha portato a un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, a causa delle distanze economiche tra le parti.

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus. E’ questo l’esito del summit andato in scena questa mattina alla Continassa, alla presenza del centravanti serbo e della dirigenza bianconera. Nel corso del confronto non è stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. Le parti si sono confrontate sul piano economico, ma la richiesta del giocatore è risultata superiore rispetto all’offerta del club, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto.

Nessun nuovo incontro e addio a fine stagione

Dopo questo incontro - riferisce Sky - non sono previsti ulteriori summit tra le parti, segnale che la situazione appare ormai definita. Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione, con la naturale conclusione del contratto che sancirà la fine del rapporto. Nel frattempo, nella giornata di oggi, l’attaccante si è comunque presentato alla Continassa per svolgere terapie e proseguire il proprio lavoro individuale in attesa di tornare a disposizione per i prossimi impegni.